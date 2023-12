Técnico do Sevilla é demitido após sequência de derrotas no Campeonato Espanhol

Diego Alonso não conseguiu vencer em oito jogos pelo torneio; partida deste sábado, 16, teve placar de 3×0 para o Getafe

EFE/José Manuel Vidal O treinador do Sevilla, Diego Alonso, deu instruções durante o jogo da jornada 17 da LaLiga EA Sports que Sevilla FC e Getafe CF disputaram neste sábado



O técnico Diego Alonso foi demitido pelo Sevilla após a derrota por 3 a 0 contra o Getafe, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Alonso ocupou o cargo por pouco mais de dois meses e, após 16 rodadas, o time acumula apenas 13 pontos, estando próximo da zona de rebaixamento. A única vantagem do Sevilla é ter o mesmo número de pontos que Cádiz e Celta de Vigo, mas com um saldo de gols melhor. Durante o período em que esteve sob o comando de Alonso, a equipe não conseguiu vencer em oito jogos pelo Campeonato Espanhol e perdeu todas as quatro partidas disputadas na Liga dos Campeões, terminando em último lugar no Grupo B. As duas únicas vitórias conquistadas por Alonso foram contra equipes de divisões inferiores na Copa del Rey.

O treinador uruguaio assumiu o cargo em outubro, substituindo José Mendilibar, que levou o clube ao título da Liga Europa na temporada anterior. Ele não falou com jornalistas após a derrota para o Getafe e o diretor esportivo Víctor Orta afirmou que o clube buscará contratar um novo treinador o mais rápido possível. O próximo desafio da equipe será contra o Granada, em um clássico regional da Andaluzia, na terça-feira, 19. Em seguida, o Sevilla enfrentará o Atlético no sábado, em uma partida que foi adiada para setembro devido às condições climáticas.