Barcelona está perto de contratar atacante dinamarquês por R$ 85 milhões

Reprodução/Martin Braithwaite Martin Braithwaite está na mira do Barcelona



O Barcelona está muito perto de anunciar o atacante Martin Braithwaite como novo reforço do time para o restante da temporada 2019/20. Atualmente no Leganés, o dinamarquês chegaria para ocupar a lacuna deixada por Luís Suárez, centroavante que deverá ser baixa até o início de maio.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona pagará a multa contratual do atleta com o Leganés, que está avaliada em 18 milhões de euros (ou R$ 85 milhões, na cotação atual). O atleta, inclusive, já teria deixado a concentração do clube e se despedido do elenco nesta quarta-feira (19).

Precisando de peças para reforçar o seu setor ofensivo, que também perdeu Ousmane Dembélé, o Barça sondou outros atleta para a função, como o brasileiro Willian José, da Real Sociedad, e Rodrigo, do Valencia.

Desesperado para ter alguém como referência, a equipe blaugrana tentará utilizar Martin Braithwaite o mais rápido possível. De acordo com o “AS”, o jogador poderá estrear no próximo sábado (22), diante do Eibar, no Campo Nou, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

Braithwaite é um dos principais jogadores do Leganés, equipe que atualmente é a 19ª colocada da La Liga, dentro da zona de rebaixamento. Em 27 partidas na temporada, ele soma 8 gols e 1 assistência.

Com 28 anos de idade, Braithwaite tem passagens por Toulouse (França), Middlesbrough (Inglaterra) e Bordeaux (França).