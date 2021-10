Agüero é diagnosticado com arritmia cardíaca após ser substituído de jogo do Barcelona

Segundo a imprensa espanhola, o atacante está bem e será submetido a exames mais profundos para avaliar o estado do jogador

EFE/Enric Fontcuberta Sergio Aguero deixou o campo durante o empate do Barcelona contra o Alavés



Depois de ter sido substituído no primeiro tempo do empate com o Alavés, o atacante Sergio Agüero, do Barcelona, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. O argentino foi levado a um hospital depois da partida e realizou exames que detectaram a condição. As informações são de jornais espanhóis. Segundo o “Sport”, Agüero será submetido a exames mais aprofundados. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o jogador está bem e está recebendo o apoio da família. Mesmo sem a realização dos exames, Agüero desfalcará o Barcelona no jogo contra o Dínamo de Kiev pela Champions League. O argentino foi um dos reforços da equipe espanhola para a temporada e marcou um gol contra o Real Madrid nesta temporada.