Barcelona perde para o Granada e desperdiça chance de assumir a ponta do Espanhol

O Barcelona desperdiçou uma grande chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Granada por 2 a 1, em pleno estádio Camp Nou, nesta quinta-feira, 29. Lionel Messi abriu o placar para os catalães, mas Machís e Molina viraram para os visitantes na etapa complementar. Com o resultado, a equipe treinada por Ronald Koeman permanece na terceira posição com 71 pontos, perdendo no critério de desempate para o Real Madrid e ficando com dois pontos a menos que o líder Atlético de Madrid. Quarto colocado, o Sevilla soma 70 pontos e também está na briga pelo título. O Granada, por sua vez, salta para a oitava posição, chegando aos 45 pontos.

O Barça controlou as ações no primeiro tempo, dominando a posse de bola e dificultando a vida do adversário com muita troca de passes e movimentação. Liderado por Messi, o time blaugrana criou jogadas perigosas desde o apito inicial, como em boa trama entre o camisa 10, De Jong e Griezmann, que quase resultou em bola na rede. O placar, no entanto, só foi alterado aos 23 minutos, quando o argentino tabelou com o francês, recebeu no bico da área e bateu cruzado para estufar a rede e marcar. Na sequência, Messi quase ampliou após lançamento de Busquets, mas Escadell fez linda defesa com a ponta dos dedos.

No retorno do intervalo, no entanto, a maré mudou. O Barcelona, à frente do marcador, tentou administrar a vantagem e esfriar a partida. O time catalão, porém, não contava com a forte iniciativa e remontada do Granada, que empatou aos 17 minutos, em contra-ataque. Machís foi lançado em velocidade, contou com vacilo do zagueiro Mingueza e bateu na saída de Ter Stegen para deixar tudo igual. O gol desestabilizou o Barça, que tomou a virada com Molina. O atacante recebeu do lateral Marín livre de marcação, ficando livre para completar o cruzamento para as redes. No fim, os mandantes até ensaiaram uma pressão, mas não conseguiram diminuir o prejuízo. Restando cinco rodadas para o fim, o Barça ainda tem um confronto direto com o Atlético de Madrid.