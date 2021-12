Barcelona perde para o Bayern de Munique e é eliminado da Liga dos Campeões

Müller, Sané e Musiala marcaram os gols da vitória por 3 a 0; o Barça irá disputar a Liga Europa

O Barcelona está fora da Liga dos Campeões. A equipe de Xavi estava em segundo lugar no Grupo E antes da rodada começar e precisava vencer o Bayern de Munique ou torcer para que o Dínamo vencesse o Benfica para avançar às oitavas de final. As duas coisas não aconteceram. Na Allianz Arena, debaixo de neve, o Bayern de Munique manteve seu 100% de aproveitamento e abriu o placar aos 34 minutos em cabeçada de Müller. Aos 43, Sané mandou um chutaço de longe e Ter Stegen ‘aceitou’, ampliando o placar em 2 a 0. No segundo tempo, o Barça até tentou, mas não conseguia criar nada. Sendo assim, aos 61 minutos, Musiala fez o terceiro e decretou a vitória. No outro jogo do grupo, o Benfica venceu o Dínamo de Kiev por 2 a 0 no Estádio da Luz. Logo no início da partida, o Dínamo perdeu um gol claríssimo e depois levou a resposta. Aos 16, Yaremchuck abriu o placar e aos 22, Gilberto ampliou. Com a eliminação o Barcelona joga a Liga Europa.