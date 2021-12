Liga dos Campeões: Uefa adia Atalanta x Villarreal por causa da neve

A Uefa decidiu adiar a partida entre Atalanta e Villarreal, marcada para às 17 horas (de Brasilia) desta quarta-feira, 8, por causa da forte tempestade de neve que atingiu o Gewiss Stadium, localizado em Bérgamo, na Itália – o confronto passou para esta quinta. Válido pelo Grupo F, o jogo servirá para decidir o segundo classificado da chave para as oitavas de final da Liga dos Campeões – o Manchester United já está garantido na primeira posição. “Devido às condições meteorológicas adversas, o árbitro, em conjunto com o delegado da UEFA e as seleções, decidiu adiar o jogo entre Atalanta e Villarreal, em Bérgamo. Um anúncio será feito em devido tempo sobre a data e hora reorganizadas para esta partida a ser jogada”, comunicou a entidade, que realizará o sorteio do mata-mata na próxima segunda-feira, 13, em sua sede, na cidade de Nyon, na Suíça.

🚨❄️ #AtalantaVillarreal has been postponed due to the heavy snowfall. The match will be played tomorrow with kick-off time still to be determined by UEFA.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FKh6vbiKwG

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021