Liga dos Campeões: Chelsea sofre empate do Zenit no fim e perde a liderança do grupo para a Juventus 

Claudinho, Azmoun e Ozdoev marcaram para os mandantes, enquanto Timo Werner (duas vezes) e Lukaku fizeram os gols para a equipe londrina

EFE/EPA/Anatoly Maltsev O Chelsea levou o empate do Zenit nos acréscimos



O Chelsea acabou ficando na segunda posição do Grupo G ao ceder o empate diante do Zenit Petersburg, na Rússia, na tarde desta quarta-feira, 6. Mesmo entrando com alguns reservas, os Blues saíram na frente, levaram a virada e conseguiram retomar a dianteira no marcador. Já nos acréscimos, no entanto, os russos arrancaram a igualdade. Claudinho, Azmoun e Ozdoev marcaram para os mandantes, enquanto Timo Werner (duas vezes) e Romelu Lukaku fizeram os gols para a equipe londrina.

O time de Thomas Tuchel acabou sendo ultrapassado na última rodada da fase de grupos pela Juventus, que venceu o Malmo por 1 a 0, no Allianz Stadium, com gol de Moise Kean. Com o resultado, o time italiano chegou aos 15 pontos, dois acima dos Blues. As duas equipes, vale lembrar, entraram em campo nesta quarta já com a vaga garantida nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas buscavam o primeiro lugar da chave para evitar o chamado segundo porte no futuro sorteio do mata-mata.