Barcelona planeja supercontrato para Yamine Lamal

Yamine Lamal, jovem promessa de apenas 17 anos, vem se destacando no Campeonato Espanhol, acumulando três gols e quatro assistências em apenas cinco partidas. O Barcelona, atento ao desempenho do atleta, está elaborando um “supercontrato” com o objetivo de estender seu vínculo até 2030, protegendo-o de possíveis investidas de outros clubes. Atualmente, o jogador recebe cerca de 1,5 milhão de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 9,8 milhões. O Barcelona planeja revisar essa remuneração ao longo da temporada, reconhecendo a importância de Lamal para a equipe.

A intenção é garantir que o jovem talento se sinta valorizado e motivado a continuar seu desenvolvimento no clube. Entretanto, a formalização da extensão do contrato está condicionada à idade do jogador. De acordo com as regras da Fifa, a renovação só poderá ser efetivada após Lamal completar 18 anos, o que ocorrerá em julho de 2025. Essa situação exige que o Barcelona atue com cautela, enquanto busca assegurar o futuro do atleta.

