Manchester City enfrenta ‘julgamento do século’ por violações da Premier League

Clube inglês é acusado de violar 115 normas da liga, ocorridas principalmente entre 2009 e 2018

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN As consequências para o Manchester City podem ser severas, incluindo sanções financeiras e esportivas, como a exclusão da Premier League e a perda de pontos



O Manchester City se prepara para um julgamento que terá início em 16 de setembro de 2024, enfrentando 115 acusações de violações das normas da Premier League, ocorridas principalmente entre 2009 e 2018. Este processo, amplamente chamado de “julgamento do século” pela mídia britânica, examina as possíveis infrações cometidas pelo Grupo City desde que assumiu a gestão do clube. Entre as acusações, 80 estão relacionadas a infrações do Fair Play Financeiro, enquanto 35 dizem respeito à falta de colaboração com as investigações da liga.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A investigação teve início em 2018, após a publicação de e-mails pelo Der Spiegel, que sugeriam que o contrato de patrocínio da Etihad foi manipulado para esconder investimentos no clube. As consequências para o Manchester City podem ser severas, incluindo sanções financeiras e esportivas, como a exclusão da Premier League e a perda de pontos. O clube se declarou inocente e aguarda que a comissão independente analise as provas que sustentam sua defesa.

Pep Guardiola expressou satisfação com o início do julgamento, reafirmando que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. Este não é o primeiro desafio enfrentado pelo City em relação a possíveis exclusões de competições.

Em 2020, a Uefa havia imposto uma punição que resultou na exclusão do clube da Liga dos Campeões, mas essa decisão foi posteriormente revertida pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Na última temporada, a Premier League já havia aplicado deduções de pontos a Nottingham Forest e Everton por infrações semelhantes.

Atualmente, o Manchester City é o tetracampeão inglês e lidera a Premier League na temporada 2024/2025, o que torna o desfecho deste julgamento ainda mais significativo para o futuro do clube. A expectativa é alta, tanto entre os torcedores quanto entre os analistas esportivos, que aguardam o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller