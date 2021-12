Barcelona prepara lista de saídas após eliminação na Liga dos Campeões; veja nomes

Sem poder de investimento e ainda com uma folha salarial alta, o clube catalão pretende se livrar de alguns atletas na próxima janela de transferências

EFE Coutinho pode deixar o Barcelona em janeiro do ano que vem



O Barcelona está determinado a se desfazer de alguns jogadores após a eliminação precoce, ainda na fase de grupos, na Liga dos Campeões da Europa. Sem poder de investimento e ainda com uma folha salarial alta, o clube catalão pretende se livrar, principalmente, do atacante Luuk De Jong e do zagueiro Samuel Umtiti, jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Xavi Hernández. A informação foi publicada pelo jornal espanhol “Sport”, na manhã desta quinta-feira, 9.

Além da dupla, o Barcelona tem outros nomes na lista de saídas na próxima janela de transferências, que abre em janeiro de 2022. Contratação mais cara da história do clube, o brasileiro Philippe Coutinho é um deles, já que possui um salário alto e vem ganhando poucos minutos em campo. De acordo com o comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, o Palmeiras está monitorando a situação do meio-campista e pode tentar uma contratação por empréstimo para a temporada do ano que vem. O jornalista, inclusive, informou que o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar seria um dos motivos para o retorno ao futebol brasileiro.

A “barca” do Barcelona também seria composta pelos defendores Sergiño Dest e Óscar Mingueza. O lateral norte-americano é um dos ativos do clube que mais tem mercado no futebol europeu, podendo ser negociando para “fazer caixa”. Mingueza, por sua vez, pode perder espaço com a chegada de Daniel Alves, brasileiro que já está treinando com o grupo, mas que só poderá reestrear em janeiro do ano que vem. A notícia do “Sport” também fala sobre Sergio Aguero, centroavante que está cuidando de problemas cardíacos. Segundo a publicação, a ideia é avaliar o mais rápido possível se o jogador poderá ou não retornar aos gramados.