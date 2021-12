Mauro Beting explica interesse do Palmeiras em Philippe Coutinho e Marcelo; confira 

Agora sob a batuta de Leila Pereira e com os cofres cheios após arrecadar uma ‘bolada’ com premiações, o Alviverde está de olho em alguns nomes badalados

Mauro Beting falou sobre a chance do Palmeiras fechar com Coutinho e Marcelo no 'Esporte em Discussão'



A diretoria do Palmeiras já deixou claro que deverá reforçar o time para a temporada 2022. Agora sob a batuta de Leila Pereira e com os cofres cheios após arrecadar uma “bolada” com premiações, o Alviverde tem alguns nomes badalados sendo “ventilados”. Dois deles são os meio-campista Philippe Coutinho, do Barcelona, e o lateral Marcelo, do Real Madrid. O primeiro tem contrato com o clube catalão até a metade de 2023, mas está sendo pouco utilizado no Camp Nou e pode sair na próxima janela de transferências da Europa, em janeiro do ano que vem. Já o ala esquerdo é reserva na equipe de Carlo Ancelotti, tem vínculo com os madrilenos somente até junho e não deve renovar.

Durante o programa “Esporte em Discussão” desta terça-feira, 7, o comentarista Mauro Beting foi questionado por Vampeta sobre quais são as chances do Palmeiras adquirir os jogadores. Bem informado, o jornalista explicou a situação dos dois. “Independente se vai vender o Raphael Veiga ou não, o Palmeiras está monitorando o Coutinho, que não está achando espaço no Barcelona e pode sonhar com Copa do Mundo se voltar ao Brasil”, declarou no microfone da Jovem Pan. “Há a possibilidade de contratar o Marcelo, mas o Pedro, do Flamengo, é muito difícil. A questão do Marcelo é que o filho dele, o Enzo, joga na base do Real Madrid. Então, eu acho difícil, por mais que esteja na reserva do [Ferland] Mendy e tenha sofrido uma queda de produção”, acrescentou.