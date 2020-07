Barcelona se despede do Campeonato Espanhol com goleada sobre o Alavés

Rival Real Madrid se sagrou campeão antecipado na semana passada

Messi marcou 2 gols na goleada do Barça



O Barcelona se despediu neste domingo do Campeonato Espanhol, com goleada sobre o Alavés por 5 a 0, fora de casa, em jogo que o atacante argentino Lionel Messi balançou a rede duas vezes e, praticamente, garantiu a artilharia da competição. Com o vice-campeonato garantido matematicamente e pensando na Liga dos Campeões, que será retomada daqui duas semanas, os ‘blaugranas’ tiveram dificuldades na relação de jogadores, tendo apenas cinco no banco de reservas, dois deles, goleiros.

Titular, Messi anotou o segundo e o quinto gols do Barça, alcançando a marca de 27 nesta edição do Espanhol. Para ser artilheiro pela sétima vez, a quarta consecutiva, o argentino precisa que o francês Karim Benzema, do Real Madrid, que tem 21 gols, não o ultrapasse, na visita do campeão ao Leganés. O atacante espanhol Ansu Fati, o atacante uruguaio Luis Suárez e o lateral-direito português Nélson Semedo também marcaram no último compromisso do Barça no campeonato. Único brasileiro do elenco da equipe catalã, o volante Arthur não foi relacionado pelo técnico espanhol Quique Setién, foi vetado pelo departamento médico por causa de dores em um dos joelhos.

Com a vitória de hoje, o Barcelona chegou aos 82 pontos, quatro a menos do que o Real Madrid, que mais tarde pode ir aos 89. O Alavés, por sua vez, tem 39 pontos e pode, no máximo, cair para a 17ª colocação, a primeira fora da zona do rebaixamento.

*Com Agência EFE