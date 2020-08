Barcelona tem desfalques para decisão contra o Napoli; Griezmann e Lenglet retornam

Na última quinta-feira (6), o jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, informou que o time estava sendo treinada com uma formação montada em um 3-5-2

EFE/Alberto Estévez Barcelona terá decisão contra o Napoli no próximo sábado (8)



O Barcelona divulgou a sua lista de relacionados para o confronto diante do Napoli, no próximo sábado, 8, no Campo Nou, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – na ida, as equipes empataram em 1 a 1. Para o duelo decisivo diante dos italianos, o técnico Quique Setién não poderá contar com nomes de peso do elenco, como os suspensos Arturo Vidal e Sergio Busquets, os lesionados Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé, além do brasileiro Arthur, que rescindiu o contrato com o clube catalão antes de se transferir para a Juventus.

O treinador do Barcelona, por outro lado, terá o retorno de Antoine Griezmann e Lenglet, jogadores que estavam machucados na última rodada do Campeonato Espanhol, torneio em que o time blaugrana terminou na segunda posição, atrás do rival Real Madrid. A dupla, inclusive, deverá começar a partida da Champions League entre os onze principais de Quique Setién.

Desta forma, o técnico do Barça deverá promover mudanças na equipe titular. Na última quinta-feira (6), o jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, informou que o time estava sendo treinada com uma formação montada em um 3-5-2, com Semedo, Piqué e Lenglet na linha de trás, além de Sergi Roberto e Alba nas alas, Rakitic, De Jong, Griezmann no meio-campo e Lionel Messi e Luís Suárez à frente.