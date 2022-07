Barcelona trabalha para trazer Messi de volta em 2023, diz jornal espanhol

Segundo veículo de imprensa, dirigentes do clube trabalham para trazer o argentino para a temporada 2023/24; atualmente no PSG, o craque pode assinar um pré-contrato já a partir de janeiro

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Craque chegou ao PSG em 2021 após saída conturbada do Barcelona



Mesmo depois de anunciar a chegada de reforços como Lewandowski, Raphinha, Christensen e Kessié, o Barcelona ainda segue trabalhando na janela de transferências. Segundo o jornal espanhol “Sport”, o clube catalão está negociando para trazer Lionel Messi de volta à equipe. O argentino deixou o clube em 2021 depois de o Barcelona não conseguir inscrevê-lo por problemas financeiros e foi anunciado pelo PSG, com quem tem contrato até junho de 2023. Com isso, o craque poderia assinar um pré-contrato já a partir de janeiro. À ESPN, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse se sentir em dívida com Messi e que desejaria uma despedida à altura para o craque. “Espero e desejo que o capítulo de Messi no Barça não tenha terminado. É nossa responsabilidade garantir que este capítulo, que ainda está aberto e não foi fechado, tenha um momento em que possa ser feito como deveria ter sido feito. Com um final, muito mais esplêndido do que foi”, afirmou. Laporta assumiu o comando do Barcelona e tentou viabilizar uma maneira de renovar o contrato de Messi sem quebrar o Fair Play Financeiro da La Liga. Entretanto, as altas cifras envolvendo o jogador não permitiram e o craque se despediu da equipe sem uma partida de despedida.