Real Madrid x Barcelona marca disputa pela liderança do Espanhol e estreia de Lewandowski no ‘El Clásico’ 

Os se enfrentam a partir das 11h15 (de Brasília) do próximo domingo, 16, no Santiago Bernabéu, pela nona rodada

Real Madrid e Barcelona se enfrentam a partir das 11h15 (de Brasília) do próximo domingo, 16, no Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Mais do que o principal clássico da Espanha, o confronto também será um duelo direto pela liderança do torneio. Apesar da competição ainda se encontrar na fase inicial, madrilenos e catalães já demonstram que a briga pelo título na temporada 2022/23 será “cabeça a cabeça”. Atualmente com 22 pontos, o time comandado por Xavi Hernández está na primeira posição, mas possui a mesma pontuação dos Merengues, levando vantagem apenas no critério de saldo de gols. Assim, quem vencer ficará na ponta ao menos até a metade da próxima semana, quando a décima rodada será disputada.

O confronto deste domingo, 16, também marcará a estreia de Robert Lewandowski no “El Clásico”, como é conhecido o encontro entre Real Madrid e Barcelona. Principal contratação da temporada, o atacante até participou de um amistoso entre as equipes, no período de treinamento em Las Vegas, nos Estados Unidos. Desta vez, no entanto, o polonês terá a oportunidade de balançar as redes em uma partida oficial, confirmando seu poder de decisão. Na última quarta-feira, 12, vale lembrar, o centroavante marcou duas vezes diante da Inter de Milão e fez com que o Barça permanece vivo na Liga dos Campeões.

O “El Clásico” também servirá como uma “revanche” do Real Madrid. A equipe de Carlo Ancelotti, é verdade, ganhou o último Campeonato Espanhol e terminou a temporada passada comemorando o título da Liga dos Campeões. O último embate com o Barcelona, no entanto, não foi nada feliz para a equipe da capital. No dia 20 de março deste ano, em partida válida pelo returno da Liga Liga 2021/22, os “Blancos” foram surpreendidos e acabaram derrotados pelo Barça por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu. Na ocasião, Aubamenyang (duas vezes), Ronald Araújo e Ferrán Torres marcaram para os catalães.