Barcelona vê retorno de Messi mais próximo após acordo com a LaLiga e aval do elenco

Vinculado ao Paris Saint-Germain somente até o final desta temporada, o argentino não deve renovar o contrato com os franceses

FRANCK FIFE / AFP Messi não deve continuar no PSG na próxima temporada



O Barcelona está cada vez mais próximo de acertar o retorno de Lionel Messi, o maior ídolo de sua história. Segundo informações do jornal “Sport”, divulgadas nesta quinta-feira, 20, o clube entrou em acordo com a LaLiga, entidade que rege o futebol na Espanha, para a contratação do craque. Em recuperação financeira, o Barça terá que viabilizar o negócio para respeitar o Fair Play Financeiro da Uefa e as regras de inscrição da entidade espanhola. Assim, ficou definido que o argentino poderá ter um salário de 25 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões) por ano, quantia quatro vezes menor do que o jogador recebia quando deixou o clube, em 2021. Presidente da LaLiga, Javier Tebas disse que o clube não será privilegiado, mas avisou que o Barcelona tem possibilidade de inscrever Messi. “Hoje não é possível inscrever, mas há tempo. Estamos pendentes de um plano de viabilidade, é possível vender jogadores e inscrever outros. Como Liga, tomara que o Barcelona faça os movimentos necessários para poder inscrevê-lo. Sou fã de Leo Messi. Não vamos mudar as normas de controle econômico. Hoje não. O Barça tem possibilidades de fazer movimentos para que Messi possa entrar”, declarou o mandatário, em entrevista coletiva.

Além deste fator, o “Sport” afirma que o técnico Xavi Hernández se reuniu com Ter Stegen, Robert Lewandowski e Ousmane Dembélé, líderes do elenco, que aprovaram a volta do astro – o acerto seria válido por duas temporadas. Vinculado ao Paris Saint-Germain somente até o final de junho, Messi não deve renovar o contrato com os franceses. No clube parisiense desde 2021, o argentino viveu altos e baixos. Até o momento, ele tem 69 partidas no PSG, contribuindo com 31 gols e 32 assistências no período. Além do Barcelona, o Al Hilal (Arábia Saudita) e o Inter Miami (EUA) também têm interesse no sete vezes melhor do mundo da Fifa.