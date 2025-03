Barcelona vence o Benfica com show de Raphinha e avança na Liga dos Campeões

Atacante brasileiro fez dois gols no triunfo por 3 a 1 no estádio Olímpico Lluís Companys; com um tento e uma assistência, o espanhol Lamine Yamal também se destacou

Enric Fontcuberta/EFE BARCELONA, 11/03/2025 – O atacante do Barcelona, Raphinha, comemora após marcar o terceiro gol na vitória por 3 a 1 durante a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Benfica, nesta terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.



O Barcelona garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Benfica por 3 a 1 nesta terça-feira (11), no estádio Olímpico Lluís Companys. Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha e uma grande atuação de Lamine Yamal, o time catalão confirmou o favoritismo após já ter vencido o jogo de ida em Lisboa por 1 a 0.

A partida começou em ritmo acelerado. Logo aos 10 minutos, Lamine Yamal fez grande jogada individual pela direita, driblou seus marcadores e serviu Raphinha, que, bem posicionado na área, apenas empurrou para as redes. O Benfica reagiu de imediato: um minuto depois, em escanteio cobrado por Andreas Schjelderup, Otamendi subiu sozinho na pequena área e cabeceou firme para empatar o jogo. O Barça não se abalou com o gol sofrido e seguiu pressionando. Após desperdiçar uma boa oportunidade com Dani Olmo, o jovem Yamal voltou a brilhar. Aos 26 minutos, ele recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou colocado, sem chances para o goleiro Trubin, recolocando o Barça em vantagem.

Com dificuldades para conter a ofensiva catalã, o Benfica recuou e apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Ter Stegen. Já o Barcelona manteve a posse de bola e seguiu criando oportunidades. Aos 41 minutos, Álex Balde lançou Raphinha na esquerda. O brasileiro invadiu a área e bateu cruzado, marcando seu segundo gol na partida e ampliando para 3 a 1, para delírio dos torcedores nas arquibancadas.

No segundo tempo, o Barcelona diminuiu o ritmo, mas seguiu dominante. A equipe controlou a posse de bola e criou mais chances, enquanto o Benfica encontrava dificuldades para reagir. Com a vaga assegurada, o técnico Hansi Flick aproveitou para poupar peças importantes, substituindo Lewandowski, Lamine Yamal e De Jong, já pensando no próximo compromisso pelo Campeonato Espanhol, contra o Atlético de Madrid. Com a vitória, o Barcelona mantém vivo o sonho de conquistar a Liga dos Campeões e aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas