A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou nesta terça-feira (11) o áudio da conversa entre Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, árbitro e VAR, respectivamente, na marcação do pênalti polêmico de Arboleda em Vitor Roque, na partida entre Palmeiras e São Paulo. Após revisão do lance, foi mantida a decisão em campo, a favor da equipe alviverde, e que resultou na vitória por 1 a 0 pela semifinal do Paulistão. A polêmica na partida entre Palmeiras e São Paulo ocorreu aos 43 minutos da etapa inicial. A defesa são-paulina saiu jogando errado dentro da área de defesa e a bola sobrou para o palmeirense Vitor Roque.

O atacante foi de encontro ao zagueiro Arboleda e se chocou contra a perna do adversário, caindo na área. “Guarizo, checa para mim. Ele [Arboleda] perde a bola, o jogador [Vitor Roque] dá um tapa para correr, e ele põe a perna”, argumentou Flávio, árbitro em campo, no início do lance. “Ele [Arboleda] perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário [Vitor Roque]”, explicou Guarizo durante a checagem. “Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado”, completou o árbitro de vídeo.

Flávio Rodrigues de Souza não foi chamado à cabine do VAR para conferir a decisão. Raphael Veiga cobrou e fez 1 a 0 para o Palmeiras. O banco de reservas do São Paulo protestou bastante contra o pênalti e o atacante Luciano desabafou na saída do gramado. “Estão tentando eliminar o São Paulo”, disse ele. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade e o VAR não foi chamado para conferir a decisão. “Se não tiver contato, tira o pênalti”, chegou a afirmar o árbitro, que estava longe da jogada no momento do lance.

Com a classificação, o Palmeiras encara o Corinthians na decisão do Paulistão. A primeira partida acontece no Allianz Parque neste domingo e a volta, na Neo Química Arena, terá sua data definida ainda nesta terça-feira. Inicialmente marcada para 27 de março, pode ser adiantada para o dia 26, uma quarta-feira, em função do início do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes