Barcelona vence o Real Madrid por 3 a 1 e conquista a Supercopa da Espanha

Gavi, Lewandowski e Pedri marcaram os gols do Barça; Benzema descontou para os merengues

EFE/ Juan Carlos Cárdenas Barcelona derrota o rival Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha pela 14ª vez



O Barcelona conquistou a taça da Supercopa da Espanha neste domingo, 15, ao vencer o Real Madrid por 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Gavi, Lewandowski e Pedri marcaram os gols do Barça; Benzema descontou para os merengues. A partida foi disputada no Estádio Rei Fahd, na Arábia Saudita. Foi primeiro título da equipe da Catalunha após a saída de Lionel Messi. O destaque da partida foi o meia Gavi. Ele marcou um gol e deu duas assistências, sendo eleito o melhor jogador da partida. O Barça dominou a final. Xavi montou um esquema com quatro jogadores no meio campo e fez com que a equipe dominasse o setor. Gavi abriu o placar aos 33 minutos da primeira etapa e 11 minutos depois deu o passe para Lewandowski ampliar a vantagem Catalã. O ímpeto não diminuiu e o Real segui sem incomodar o rival. Gavi apareceu novamente, dando assistência para Pedri marcar o terceiro aos 23 minutos da etapa final. Benzema chegou a diminuir nos acréscimos, mas a reação parou por aí. Foi a 14ª vez que o Barcelona fica com o título da competição. O Real Madrid ergueu a taça 12 vezes.