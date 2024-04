Luana Bertolucci, ex-Corinthians e titular da seleção na Copa do Mundo, revela diagnóstico de Linfoma de Hodgkin

Doença é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático; jogadora do Orlando Pride recebeu apoio do atual clube, do Timão, e de companheiras ex-colegas de time como Marta, Tamires e Gabi Zanotti

Thais Magalhães/CBF Luana Bertolucci disputa jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra, em Wembley



Luana Bertolucci, jogadora do Orlando Pride e da seleção brasileira, revelou que iniciou o tratamento para Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Aos 30 anos, a meia ex-Corinthians fará o tratamento no Orlando Health Cancer Institute, parceiro médico oficial do Orlando Pride. O anúncio foi feito por Luana em suas redes sociais, onde também agradeceu o apoio da família, amigos, seleção brasileira e clube. “Como atleta profissional já passei por muitos desafios, dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação, e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento”, pronunciou-se a atleta.

A vice-presidente do Orlando Pride, Haley Carter, manifestou apoio à atleta, destacando a união da equipe em todo o processo. Diversos clubes da NWSL, a liga americana de futebol, mandaram mensagens de solidariedade à meio-campista. Colegas de seleção brasileira e ex-parceiras de clube, como Marta, Tamires e Gabi Zanotti, também foram às redes para demonstrarem suporte a Luana, que foi titular do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2023. “Estamos juntos nessa, Lu, e Deus tá cuidando de tudo. Já deu certo”, disse Marta. “Estamos contigo, mina”, solidarizou-se a atacante Erika, do Corinthians. O clube do Parque São Jorge também desejou pronta recuperação para a atleta.

Veja a mensagem de Luana e a do Orlando nas redes sociais

