Neymar informa diretoria do PSG que pretende deixar o clube 

De acordo com a mídia francesa, atacante brasileiro está insatisfeito no Parque dos Príncipes

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Neymar durante partida entre PSG e Monaco



Neymar convocou a diretoria do Paris Saint-Germain para informar que pretende deixar o clube ainda neste mês. A informação foi publicada pelo jornal “L’Équipe”, nesta segunda-feira, 7. De acordo com a matéria, o atacante está insatisfeito no Parque dos Príncipes e está disposto de abrir mão de seu alto salário para ser negociado nas próximas semanas. Mesmo com a chegada de Luís Enrique, técnico que comandou o brasileiro nos bons tempos de Barcelona, o camisa 10 quer sair da capital parisiense e trabalhar em outra liga. Recentemente, o “Le Parisien” comunicou que o Chelsea estava monitorando a situação do craque da seleção brasileira, tendo o treinador Maurício Pochettino como trunfo para adquirir o atleta. O Barça também seria outra agremiação interessada em contar com o talento do astro. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Neymar, que preferiu não se manifestar.

Apesar do desejo do atacante, a situação não é tão simples. Isto porque o Paris Saint-Germain costuma dificultar as saídas de seus jogadores. Recentemente, a diretoria afastou Kylian Mbappé por não renovar contrato, deixando o astro francês na “geladeira” e fora da pré-temporada. Em 2019, o próprio Neymar quis sair da capital da França, mas foi impedido pelos diretores da equipe francesa. Atualmente, o jogador brasileiro tem contrato até a metade de 2027 e possui um dos salários mais altos do mundo do futebol. Seu relacionamento com a torcida, entretanto, não é nada amistoso. No fim da temporada passada, diversos torcedores foram até a porta da casa do atleta, pedindo sua saída. O momento do PSG também é de reformulação em seu plantel, já contando com as saídas de Lionel Messi, Sergio Ramos e outros nomes estrelados.