Barcelona x Juventus é destaque da semana na Liga dos Campeões; veja onde assistir aos jogos

Duelo acontece na quarta-feira, 28, e é válido pela 2ª rodada da fase de grupos; Real Madrid, PSG e Atlético de Madrid tentam se recuperar após derrota

Reprodução/ EI Barcelona x Juventus é o destaque da 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões



Os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 serão disputados com intervalos menores de tempo por causa da pandemia da Covid-19, de outubro a dezembro. Portanto, amanhã as equipes já retornam aos gramados para a disputa da 2ª rodada da competição continental. O destaque da semana fica para o duelo entre Juventus e Barcelona, pelo Grupo G, na quarta-feira (28) às 16h, que pode não ter o encontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, já que o português ainda se recupera do novo coronavírus. O confronto terá transmissão do Facebook do Esporte Interativo.

A reação de Real Madrid, PSG e Atlético de Madrid também despertam atenção depois da derrota na primeira rodada. O atual campeão, Bayern de Munique, abrirá a rodada contra o Lokomotiv Moscou às 14h55 desta terça-feira (26). O jogo será transmitido pelo Esporte Interativo no canal TNT, no Facebook do EI e no EI Plus. No mesmo horário a partida entre Shaktar Donetsk e Internacionale de Milão será transmitida pelo canal Space e EI Plus.

Confira abaixo onde assistir todas as partidas da 2ª rodada da Champions League 2020/21:

Terça-feira 27/10

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique (14h55) – canal TNT, Facebook EI e EI Plus**

Shakhtar Donetsk x Internazionale (14h55) – canal Space, EI Plus

Liverpool x Midtjylland (17h) – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Olympique de Marseille x Manchester City (17h) – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Borussia Monchengladbach x Real Madrid (17h) – canal TNT, EI Plus

Atlético de Madrid x RB Salzburg (17h) – canal Space, EI Plus

Porto x Olympiacos (17h) – EI Plus

Atalanta x Ajax (17h) – EI Plus

Quarta-feira – 28/10

Istanbul Basaksehir x PSG (14h55) – canal TNT, Facebook do EI e EI Plus

Krasnodar x Chelsea (14h55) – canal Space, EI Plus

Juventus x Barcelona (17h) – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Borussia Dortmund (17h) – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Manchester United x RB Leipzig (17h) – canal TNT e EI Plus

Sevilla x Rennes (17h) – canal Space e EI Plus

Club Brugg x Lazio (17h) – EI Plus

Ferencváros x Dínamo de Kiev (17h) – EI Plus

**horários oficiais dos jogos, as transmissões podem começar antes