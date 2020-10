Fernando Diniz comenta boa fase de Brenner: ‘Talentoso, frio e tem carisma do gol’

O jovem atacante foi fundamental na classificação do Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil

Reprodução Fernando Diniz durante entrevista coletiva



Fernando Diniz falou sobre a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira, 26. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou a postura do time no empate em 2 a 2 com o Fortaleza e exaltou a qualidade técnica de Brenner, autor dos gols do Tricolor paulista.”Temos que saber se aproximar dos jogadores. A maior parte dos problemas não é tático, físico ou técnico. É saber oferecer um continente em que o jogador possa se sentir confortável. O Brenner eu levei para o Fluminense, entrava quase todo jogo. Quando saí, ele não foi mais relacionado. Pedi que se reintegrasse aqui. É muito talentoso, tem carisma do gol, é frio, técnico. Mas é jogador que precisa de apoio e tempo. Não dá para resolver o problema de todo mundo, mas quando tem a predisposição de ajudar a pessoa que está por trás do jogador”, frisou Diniz.

Brenner é o grande destaque do São Paulo no futebol depois da paralisação provocada pela pandemia. Além de decidir jogos no Campeonato Brasileiro, o atacante foi fundamental na Copa do Brasil – ele também foi às redes duas vezes na partida de ida contra o Leão do Pici, no Castelão. O bom momento do jovem de 20 anos rendeu comentários até de colegas de equipe. “No caso do Brenner os anos que tem passado, o que tem acontecido nesse processo, para ele, foram benéficos. De até mesmo ter rodado no ano passado, pegado uma outra experiência no Fluminense e retornado nesse ano com mais sequência, principalmente depois da pandemia. Ele soube esperar, soube trabalhar. O Diniz faz um trabalho muito bacana com ele, já tinha levado ele para o Fluminense e, como eu falei, tudo tem seu tempo e sua hora e acho que esse período de maturidade do Brenner tem chegado e ele está cada vez mais pronto para assumir essa responsabilidade que ele está assumindo agora”, comentou o goleiro Tiago Volpi.

Na próxima quarta-feira, Brenner deve fazer seu sétimo jogo seguido como titular pelo São Paulo, que enfrenta o Lanús, na Argentina, no duelo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Mais uma oportunidade para o atacante melhorar ainda mais sua média de gols. Já no próximo domingo, ele poderá brilhar contra o Flamengo, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.