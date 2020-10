Vampeta crê em recuperação do Palmeiras no Brasileiro: ‘Vai brigar com o Flamengo’

A opinião do Velho Vamp gerou um bate boca no Esporte em Discussão; confira

Montagem sobre fotos/Reprodoução/Jovem Pan/Palmeiras/Marcelo Cortes / CRF O comentarista Vampeta colocou o Palmeiras na briga pelo título



O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro no último domingo, 25, quando bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0, atuando fora de casa. O time alviverde, no entanto, ainda está com 10 pontos a menos que Internacional e Flamengo, líder e segundo colocado do nacional, respectivamente. Ainda assim, o Verdão pode brigar pelo título da competição. Ao menos, foi o que disse o ex-jogador e comentarista Vampeta durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, na tarde desta segunda-feira.

“Dá para brigar pelo título. Na próxima rodada, alguns clubes encerram o primeiro turno. O Palmeiras voltou a ganhar de goleada. Não foi um primor de futebol, mas você vê o Atlético-MG que deu 26 chutes contra o Sport e ficou no empate. Internacional e Flamengo também empataram. Foi uma partida horrível a do Palmeiras? Também não. O Palmeiras vai ficar entre os três primeiros. Vai ultrapassar o Atlético-MG porque tem mais plantel. A briga vai ser entre Palmeiras e Flamengo”, cravou o Velho Vamp.

A opinião de Vampeta repercutiu na bancada do Esporte em Discussão. Para Flavio Prado, o elenco do Verdão é supervalorizado. “Que raios de elenco tem o Palmeiras se só joga a molecada? Quando vocês falam de Palmeiras, vocês falam de nomes. Base qualquer um pode usar. Moleque bom todos têm. Qual é o elenco do Palmeiras? Tem vários jogadores de nome, mas que não jogam nada faz tempo. O Flamengo, sim, tem elenco”, disparou o comentarista, que coloca o Rubro-Negro como favorito.

O Palmeiras, é verdade, ainda possui uma partida a menos do que os rivais no Campeonato Brasileiro. Por ora, no entanto, o time comandando pelo auxiliar-técnico Andrey Lopes passará a focar na Copa do Brasil. Já na próxima quinta-feira, 29, a equipe visita o RB Bragantino, em duelo de ida válido pelas oitavas de final.

Assista ao debate abaixo: