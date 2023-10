Bayer de Munique atropela Darmstadt por 8 a 0 com gol do meio-campo de Kane; assista

Com o resultado, o Gigante da Baviera retoma a liderança da Bundesliga, com 23 pontos na competição, um a mais que o segundo colocado Leverkusen

Reprodução/X/@FCBayern Kane marcou três vezes na goleada do Bayern de Munique



O Bayern de Munique encontrou certa dificuldade diante do Darmstadt, neste sábado, 28, na Allianz Arena, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Alemão. Sem mostrar efetividade, o Gigante da Baviera frustrou seus torcedores no primeiro tempo, descendo para o vestiário com o placar zerado. Na etapa complementar, entretanto, o time bávaro deu um show, contou com um hat-trick de Harry Kane e emplacou um 8 a 0. O atacante inglês, inclusive, foi responsável por anotar uma pintura. Quando o placar já apontava para uma vantagem de quatro gols, o centroavante recebeu no círculo central, percebeu o goleiro rival e arriscou de antes da linha que divide o campo. Certeiro, o britânico encobriu o arqueiro e anotou o “gol que Pelé não fez”. Assista abaixo. Os outros gols foram marcados por Leroy Sané (dois), Jamal Musiala e Thomas Muller. Com o resultado, o Bayern retoma a liderança da Bundesliga, com 23 pontos na competição, um a mais que o segundo colocado Leverkusen.