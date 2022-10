Bayer Leverkusen anuncia Xabi Alonso como novo treinador

O ex-meio-campista estava sem trabalhar desde que deixou o comando da equipe B da Real Sociedad (Espanha), em junho deste ano

Reprodução/Twitter/@bayer04_en Xabi Alonso é o novo técnico do Leverkusen



O Bayer Leverkusen surpreendeu ao anunciar nesta quarta-feira, 5, o espanhol Xabi Alonso como novo técnico de seu time principal. Ídolo do Real Madrid nos tempos de jogador, o ex-meio-campista estava sem trabalhar desde que deixou o comando da equipe B da Real Sociedad (Espanha), em junho deste ano. “Conheço o Leverkusen como um excelente clube da minha época na Alemanha. O Bayer sempre teve grandes jogadores, também vejo muita qualidade no plantel atual. Esta tarefa me entusiasma muito”, declarou o treinador, que substituirá Gerardo Seoane – o suíço foi demitido após uma série de resultados ruins à frente da equipe germânica. Penúltimo colocado do Campeonato Alemão, o Bayer está na terceira posição do Grupo B da Liga dos Campeões.