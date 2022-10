Luis Suárez no Brasil? Atacante crava saída do Uruguai e fala sobre futuro no futebol 

O centroavante tem contrato com o Nacional somente até o final temporada e está se preparando para disputar sua quarta Copa do Mundo

Reprodução/ Twitter @Nacional Luis Suárez confirmou que vai deixar o Nacional no final da temporada



O atacante Luis Suárez confirmou nesta quarta-feira, 5, que deixará o Nacional (Uruguai) ao final da temporada. Em entrevista ao jornal “Marca”, da Espanha, o centroavante descartou voltar para o futebol europeu e revelou o desejo de atuar na Major League Soccer (MLS), a primeira divisão do futebol nos Estados Unidos. “Sim (descarta voltar para a Europa), porque já fiz minha carreira europeia e saí de lá orgulhoso. Eu tinha muitas opções, muitas, antes de vir para o Nacional, mas o significado de vir para o meu país também foi esse. Ainda não se sabe. (A MLS) É uma das opções que vejo muito perto, mas agora não penso nisso. Penso e gosto do Nacional”, declarou o jogador, que não citou o Brasil como provável destino. Formado nas categorias de base no Nacional, Suárez coleciona 11 jogos e 4 gols em seu retorno. Ele está se preparando para disputar a quarta Copa do Mundo pela Celeste, sendo que participou dos Mundiais de 2010, 2014 e 2018.