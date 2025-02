Bayern aproveita ‘presentes’ do Stuttgart, vence de virada e amplia vantagem no Alemão

Equipe da Bávaria chegou a 61 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen, segundo colocado, tem 50, mas ainda joga neste sábado (1º)

RONALD WITTEK/EFE/EPA Jogadores do Bayern de Munique comemoram após time marcar o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart



O Bayern de Munique ampliou sua liderança no Campeonato Alemão ao vencer o Stuttgart por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira (28), na abertura da 24ª rodada. O time bávaro se beneficiou de erros da defesa adversária, que resultaram no segundo e terceiro gols da equipe. Com a vitória, o Bayern chegou a 61 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen, segundo colocado com 50, ainda joga neste sábado (1º). Os dois times se enfrentam na próxima quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Stuttgart começou melhor e abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Após um escorregão de Sané, Stiller aproveitou a sobra e acertou um chute no ângulo de Neuer. No entanto, a equipe da casa não conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Aos 45 minutos, Olise empatou após um lançamento errado do goleiro Nubel, com o gol sendo validado após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Bayern pressionou em busca da virada. Aos 24 minutos, Stiller perdeu a bola na entrada da área após um passe arriscado de Nubel, permitindo que Goretzka finalizasse para o gol. Já nos minutos finais, outra falha defensiva definiu a partida. Vagnoman tentou recuar para o goleiro, mas Coman interceptou, driblou o adversário e marcou o terceiro gol. Com a vitória, o Bayern mantém sua boa fase e segue firme na briga pelo título da Bundesliga.