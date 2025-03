Bayern atropela Leverkusen e pega a Inter nas quartas da Champions

Está será a 35ª vez na sua história que a equipe alemã vai disputar as quartas de final do maior torneio de clubes do mundo

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/DANIEL DAL ZENNARO O canadense Alphonso Davies ampliou e garantiu para o Gigante da Baviera a classificação para a próxima fase da competição



O Bayern de Munique venceu mais uma vez o Bayer Leverkusen, desta vez por 2 a 0, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará a Inter de Milão. O atacante inglês Harry Kane abriu o placar no início do segundo tempo (52′) e se tornou assim o jogador inglês com mais gols marcados em uma edição da Champions, com dez. O canadense Alphonso Davies ampliou (71′) e garantiu para o Gigante da Baviera a classificação para a próxima fase da competição.

Na luta para conquistar seu 7º título do mais importante torneio europeu de clubes, com o incentivo de que a grande final será disputada na Allianz Arena, em Munique, o Bayern vai encarar nas quartas de final outro gigante do continente, a Inter, que nesta terça (11) voltou a vencer o Feyenoord por 2 a 1, no estádio de San Siro (4 a 1 no placar agregado), com os gols de Marcus Thuram (8′) e Hakan Çalhanoglu (51′ de pênalti), enquanto os holandeses descontaram com Jakub Moder (42′ de pênalti).

Será a 35ª vez na sua história que o Bayern vai disputar as quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida será no dia 8 ou 9 de abril, na Alemanha, e a volta uma semana depois, na Itália. A virada parecia uma missão impossível para o Bayer Leverkusen, pelo 3 a 0 sofrido em Munique, pela ausência por lesão de Florian Wirtz, principal trunfo ofensivo do atual campeão alemão, e porque nesta temporada a equipe do técnico Xabi Alonso não atingiu o nível que a levou no ano passado à dobradinha histórica e a sofrer apenas uma derrota em toda a temporada.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes