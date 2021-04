Bayern confirma baixa de Gnabry por Covid-19 e anuncia substituto de Lewa contra o PSG 

O time alemão receberá o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, 7, pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões

Andy Rain/EFE Gnabry comemorando gol do Bayern diante do Chelsea



Após perder Robert Lewandowski por contusão, o Bayern de Munique terá mais uma baixa para a partida diante do Paris Saint-Germain, marcada para esta quarta-feira, 7, a partir das 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, válida pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Trata-se do alemão Serge Gnabry, atacante que sentiu dores de garganta e testou positivo para o novo coronavírus, na manhã de hoje.

“Serge Gnabry testou positivo para o coronavírus. O atacante do Bayern está se sentindo bem e agora está de quarentena em casa”, anunciou em comunicado o clube, que também não poderá contar com o jogador, titular na equipe do técnico Hansi Flick, no confronto de volta contra o PSG, marcado para a próxima terça-feira, 13, no Parque dos Príncipes. Quem avançar, terá pela frente na semifinal o vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund.

Em entrevista coletiva, Hansi Flick admitiu que deverá colocar Chupo-Moting, atacante ex-PSG, no comando do ataque diante do time parisiense. “Choupo é um jogador importante para nós. Ele mostrou sua qualidade em Leipzig. Ele também é importante porque é um bom rapaz, e estamos felizes por tê-lo aqui”, afirmou o treinador, referindo-se a atuação do atleta na vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig, no último final de semana, pelo Campeonato Alemão.