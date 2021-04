Varane, do Real Madrid, testa positivo para Covid-19 e vira desfalque diante do Liverpool

Assim, o time treinado por Zinédine Zidane não terá a dupla de zaga titular no duelo válido pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

EFE/EPA/Oli Scarff Raphael Varane durante partida do Real Madrid pela Liga dos Campeões



O Real Madrid informou na manhã desta terça-feira, 6, que sofreu uma baixa de última hora para a partida diante do Liverpool, marcada para começar as 16 horas (de Brasília) de hoje, na Espanha, em confronto válido pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Trata-se de Raphael Varane, zagueiro que testou positivo para a Covid-19 na bateria de exames e que será desfalque nos dois duelos contra os ingleses – a volta está marcada para semana que vem, em Anfield, na Inglaterra.

A baixa de Varane é extremamente significativa para o treinador Zinédine Zidane. Isso porque o Real Madrid também não poderá contar com Sergio Ramos, outro defensor titular, que se lesionou durante as partidas da seleção espanhola nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Assim, o time merengue deverá ir a campo com uma dupla de zaga formada pelo brasileiro Éder Militão, ex-São Paulo, e Nacho Fernández, jogador que também atua na lateral.

Os desfalques também são considerados importantes porque no próximo sábado, 10, o Real recebe o Barcelona, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de ser o principal clássico do país, ambas equipes estão lutando pelo título da temporada 2020/21. Atualmente, a equipe de Madrid é a terceira colocada com 63 pontos, dois a menos que o vice-líder catalão e três atrás do líder e rival Atlético.