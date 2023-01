Bayern de Munique anuncia contratação do goleiro suíço Yann Sommer

Jogador enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 defendendo o gol da seleção suíça e chega à equipe para substituir Manuel Neuer, que se recupera de lesão na perna direita

Reprodução/Instagram @ysommer1 Vínculo de Sommer com a equipe vai até 30 de junho de 2025



O Bayern de Munique anunciou a contratação do goleiro suíço Yann Sommer, 34. A oficialização da chegada do arqueiro aconteceu nesta quinta-feira, 19, após dias de rumores sobre uma possível transferência envolvendo o jogador. O vínculo do goleiro suíço com o Bayern vai até 30 de junho de 2025. O ex-goleiro e CEO da equipe Oliver Kahn disse que Sommer é uma “adição valiosa para a equipe” e exaltou a experiência internacional do arqueiro, que defendia o Borussia Monchengladbach, também da Alemanha. “Ele tem tudo que é preciso para contribuir imediatamente para o nosso sucesso. Estamos certos que podemos atingir nossas metas com Yann Sommer”, afirmou Kahn. Sommer foi escolhido para substituir o veterano e ídolo do clube Manuel Neuer, que sofreu uma fratura na perna direita enquanto esquiava e não voltará a atuar nesta temporada. O jogador enfrentou o Brasil na última Copa do Mundo na partida entre a Seleção Brasileira e a Suíça.