Bayern de Munique bate Arsenal por 1 a 0 e garante vaga na semifinal da Champions

Kimmich foi o autor do gol do time alemão; adversário dos Bávaros sai do jogo entre Real Madrid e Manchester City

EFE/EPA/RONALD WITTEK oshua Kimmich (3-R), de Munique, comemora com seus companheiros de equipe após marcar 1 a 0 durante as quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA



Com gol de Kimmich no segundo tempo, o Bayern de Munique bateu o Arsenal por 1 a 0 e está na semifinal da Champions League. As equipes fizeram um jogo equilibrado, mas os alemães souberam aproveitar melhor a oportunidade de gol e marcar, ficando na vantagem no placar agregado, que soma o resultado do jogo de ida que terminou em 2 a 2. Na frente no placar, a equipe precisou administrar o jogo para segurar a vitória até o final. O adversário dos Bávaros sai do jogo entre Real Madrid e Mancheter City. Após a eliminação na Copa da Alemanha, a Champions League é a única competição que resta para salvar a temporada do Bayern de Munique.