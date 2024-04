Borussia reverte vantagem espanhola, vence Atlético de Madrid e volta à semifinal da Champions depois de 11 anos

Alemães foram superiores no jogo do começo ao fim e buscaram o resultado, derrotando os colchoneros por 4 a 2

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Marcel Sabitzer (derrubado), do Dortmund, comemora depois de marcar o gol de 4 a 2 durante as quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA



O Borussia Dortmund derrotou o Atlético de Madrid e por 4 a 2 e voltou à semifinal da Champions League após 11 anos. O jogo desta terça-feira (16) foi uma releitura da primeira partida disputada pelas equipes na semana passada, porém, com o protagonista diferente. Diferente do que se viu na Espanha, os alemães foram muito melhores, principalmente no primeiro tempo. Os espanhóis, por sua vez, pouco fizeram, até um dos gols marcados foi feito por um jogador alemão que marcou contra. Diferente do primeiro jogo, o Atlético de Madrid pegou um Borussia Dortmund mais ofensivo, que buscou o resultado desde o primeiro minuto para diminuir a vantagem de um gol dos espanhóis. Na segunda etapa, o Atlético esbouçou uma reação e chegou a ficar, temporariamente, com a classificação, mas viram o Borussia marcar mais duas vezes e voltar a ter vantagem na competição.

O Borussia teve chance de abrir o placar logo no começo do jogo, mas pararam na mãe do goleiro espanhol. De tanto pressionar, os alemães chegaram ao gol, que empatava a partida noa agregados, aos 33 minutos, após o Atlético de Madrid tirar errado uma bola perto da área. Os alemães recuperarem e fizeram uma jogada de pé em pé, até que a bola chegou a Brandt, que não desperdiçou e marcou o primeiro gol do Borussia no jogo. Seis minutos depois, os alemães ampliaram o placar com Maatsen. Ele recebeu a bola dentro da área, fez uma jogada individual e chutou cruzado, dois a zero Borussia. O Atlético de Madrid esbouçou uma reação no final do jogo, tentando empatar a partida para não ser eliminado no tempo normal, mas não foi efetivo.

Na volta para etapa final, o Borussia viu a vantagem do Atlético de Madrid diminuir quando Hummels fez um gol contra a favor dos espanhóis, que, minutos depois de marcarem o primeiro tiveram uma boa chance com Ángel Correa, mas o argentino perdeu um gol feito. Porém, ele se redimiu minutos depois. Foram necessárias três tentativas, mas atacante conseguiu empurrar a bola para o gol e fazer o segundo para o Atlético, devolvendo a vantagem do jogo para os espanhóis e eliminando, até então, a chance de prorrogação. Mas essa parcial durou pouco tempo, porque os alemães foram atrás do resultado e em uma cabeçada de Fuellkrug, que subiu mais alto que os defensores, o Borussia marcou o terceiro e ficou à frente mais uma vez, igualando o jogo na somatória das duas partidas.

O Atlético nem teve tempo de se reorganizar e o três minutos depois o Borussia marcou o terceiro com um chute cruzado de Sabitzer e garantiu a sua classificação para a próxima fase. Os alemães enfrentam agora o PSG, que bateu o Barcelona no outro jogo desta terça. Na quarta-feira (17), mas dois jogos decidem os últimos classificados. O resultado está aberto tanto na partida entre Manchester City e Real Madrid como em Bayer e Arsenal.