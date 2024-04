Com dois gols de Mbappé, PSG goleia Barcelona e vai à semifinal da Champions League

Brasileiro Raphinha abriu o placar para os espanhóis, mas viu o time perder um jogador ainda no primeiro tempo e os franceses virarem

EFE/Alberto Estevez Kilyam Mbappe, comemora um dos gols conquistados pela equipe parisiense durante o encontro correspondente à volta dos quartos de final da Liga de Campeõe



Com um a mais desde o primeiro tempo e com dois gols de Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o Barcelona por 4 a 1 e se classificou para a seminal da Champions League. Os franceses seguem sonhando com a taça da competição. O PSG começou melhor no jogo e tentava diminuir a vantagem conquistada pelo time espanhol na primeira partida. Contudo, apesar de ser mais ofensivo diante de um Barcelona que apostou por começar recuado, quem abriu o placar foi o Barça, aos 12 minutos, com gol do Raphinha, após uma jogada do jovem Yamal. O brasileiro, que até o jogo passado nunca tinha marcado na Champions, fez o seu terceiro gol na competição, sendo dois deles no jogo passado, quando Barcelona foi à França pelo jogo de ida.

O PSG conseguia ficar com a bola, mas não criava jogadas decisivas que levassem ao gol. O time francês teve duas oportunidades na sequência com Mbappé, mas o goleiro Ter Stegen levou a melhor. Na sequência, Koundé, de cabeça, tirou a bola que tinha endereço certo. As coisas ficaram melhores para os franceses quando, aos 29 minutos, o uruguaio Ronald Araújo foi expulso por um lance em cima de Barcola. Com uma mais ficou fácil para o PSG encontrar o caminho do gol. Após uma jogada pela esquerda, a bola sobrou livre para Dembélé, que estufou a rede do Ter Stegen, diminuindo a vantagem adquiria do começo do jogo pelos espanhóis. No final do primeiro tempo, Dembélé assustou a torcida do barcelona com um lance que passou raspando do lado esquerdo do gol.

Na volta para o segundo tempo, o PSG soube aproveitar melhor o homem a mais e empatou o fez o segundo com Vitinha. O Barcelona teve uma chance de empatar o jogo e voltar a ter vantagem, porém a bola bateu na trave. Na sequência, Dembélé foi derrubado dentro da área e o juiz deu pênalti. Mbappé foi para cobrança e fez o terceiro do PSG. O gol dos franceses mexeu no jogo e deixou ele mais afitando com parte dos integrantes da comissão técnica do Barcelona com os ânimos inflamados. Atrás no placar e com um a menos, os espanhóis tiveram poucas tentativas de reverter. Nas chances que tinham, paravam na mão do goleiro Donnarumma. O PSG não se contentou com o resultado e fez mais um no final do jogo com Mbappé, fechando a goleada sobre os espanhóis e garantindo a vaga na semifinal da Champions League.