Bayern de Munique faz 2 a 1 na Lazio e se garante nas quartas da Liga dos Campeões

O Chelsea também avançou após vencer o Atlético de Madrid por 2 a 0

Reprodução/ Twitter

Repetindo as vitórias dos jogos de ida, Bayern de Munique e Chelsea se classificaram para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 17. O time alemão venceu a Lazio por 2 a 1 em casa, fechando o agregado em 6 a 2. Já a equipe inglesa fez 2 a 0 no Atlético de Madrid e também carimbou a vaga, avançando com o agregado de 3 a 0. Sendo assim, os dois fecham os classificados para a próxima fase, que terá Porto, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Liverpool. O sorteio do confronto das quartas acontece na próxima sexta-feira, dia 19, na sede da Uefa.

A partida na Alemanha começou com o Bayern de Munique assumindo as ações. Aos 33 minutos, Acerbi derrubou Goretzka dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Artilheiro da equipe, Lewandowski foi para a bola e converteu a penalidade, abrindo o placar na Allianz Arena. No segundo tempo, Alaba recebeu de Choupo-Moting, encobriu o goleiro Pepe Reina, e ampliou a vantagem para 2 a 0. Tentando se redimir, aos 37 minutos, Parolo cabeceou para as redes e marcou o gol dos italianos, fechando o placar em 2 a 1 e decretando a classificação dos alemães.

No Stamford Bridge, o Chelsea foi quem saiu na frente aos 34 minutos com gol de Ziyech. O meio-campista recebeu passe de Werner e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro Oblak. No segundo tempo, o time azul continuou a pressionar e perdeu algumas chances de ampliar o marcador. Aos 35, Savic deu uma cotovelada em Rüdiger e foi expulso, com um a menos o Atlético não conseguiu a reação e tomou mais um gol nos acréscimos. O brasileiro Emerson Palmieri fez o segundo dos ingleses no apagar das luzes e confirmou a classificação.