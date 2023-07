Van der Sar deixa a UTI após sofrer AVC e comemora ao lado da esposa

O ex-goleiro Edwin van der Sar deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Croácia nesta terça-feira, 18, onze dias depois de sofrer um AVC. Ao lado da esposa, o holandês postou uma foto nas redes sociais, agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que espera retornar para casa o mais breve possível. “Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por todas as ótimas mensagens de apoio. Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação!”, escreveu o ídolo do Ajax e do Manchester United.

O ex-arqueiro da seleção holandesa sofreu o AVC enquanto estava de férias e viajava pela Croácia. Na ocasião, Van der Sar precisou ser transferido para o hospital de helicóptero e em estado grave. Após o susto, a mulher do ex-jogador, Annemarie Van der Sar, tranquilizou os fãs e disse que o marido não corria risco de morte. Formado nas categorias de base do Ajax, Van der Sar começou sua carreira em 1990 e se destacou no clube. Ao todo, o goleiro conquistou 14 títulos em nove anos, sendo o principal deles a Liga dos Campeões de 1994/95. Seu auge, entretanto, foi no Manchester United. Com a camisa dos “Diabos Vermelhos”, o arqueiro também faturou o principal torneio da Europa em 2007/08, além do tetra do Campeonato Inglês. Ao todo, foram 12 taças pela agremiação britânica. Pela seleção nacional, vestiu a camisa da Holanda em 130 oportunidades, participando de três edições da Copa do Mundo (1994, 1998 e 2006). Aposentado dos gramados desde 2011, chegou a ser diretor do Ajax, mas renunciou o cargo no início de 2023 após sofrer muitas críticas.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023