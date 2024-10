Bayern de Munique leva gol no final em empate emocionante com o Eintracht Frankfurt

Partida na Commerzbank Arena, pela sexta rodada da Bundesliga, terminou empatada por 3 a 3; equipe bávara ainda lidera, mas desperdiçou a chance de se isolar na primeira colocação

CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE/EPA Omar Marmoush (sem camisa), do Eintracht Frankfurt, comemora após marcar o gol do empate com o Bayern nos acréscimos do segundo tempo



Em uma partida emocionante pela sexta rodada da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique empataram em 3 a 3 neste domingo (6), no Commerzbank Arena. O confronto foi marcado por várias reviravoltas e gols até os últimos instantes, mantendo a tensão dos torcedores até o apito final. Com o gol levado nos acréscimos do segundo tempo, o Bayern chegou a 14 pontos. Ainda está na liderança do Campeonato Alemão, mas tem a companhia do RB Leipzig.

O time bávaro abriu o placar aos 14 minutos com Kim Min-jae, mas o Eintracht reagiu rapidamente e virou o jogo com gols de Omar Marmoush, aos 22, e Hugo Ekitike, aos 34 minutos. Ainda no primeiro tempo, Upamecano empatou para o Bayern. No segundo tempo, Olise colocou o Bayern novamente à frente aos 7 minutos, mas Marmoush, em sua segunda aparição no placar, garantiu o empate aos 48 minutos, deixando o confronto empatado em 3 a 3. O Bayern dominou em posse de bola e finalizações, mas o Eintracht foi mais eficiente nas finalizações certeiras. Ambas as equipes permanecem invictas após seis rodadas.

