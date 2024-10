Com 3 gols de Lewandowski, Barcelona bate Alavés e lidera Campeonato Espanhol

Em mais uma ótima partida de Raphinha, clube catalão abre 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid

Cesar Manso / AFP Partida marcada pela atuação discreta de Lamine Yamal e retorno de De Jong, que não entrava em campo desde abril



Líder do Espanhol, o Barcelona não teve dificuldades para vencer o Alavés por 3 a 0 neste domingo (6) pela nona rodada do campeonato. Com três gols do atacante polonês Robert Lewandowski ainda no primeiro tempo, o Barcelona voltou a ter 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid (24 a 21), segundo colocado na tabela.

O resultado marca a reabilitação do time do técnico Hansi Flick após a derrota para o Osasuna por 4 a 2 na última rodada. Naquela ocasião, Flick poupou vários titulares, e o Barcelona sofreu sua primeira derrota após sete vitórias nas sete primeiras rodadas. Artilheiro do Espanhol com 10 gols, Lewandowski precisou de apenas 32 minutos para selar a oitava vitória do Barcelona no Espanhol.

O primeiro gol do atacante de 36 anos aconteceu aos 7 minutos quando ele completou de cabeça um cruzamento do brasileiro Raphinha. A dupla voltou a funcionar 15 minutos depois. O brasileiro avançou pela esquerda e cruzou no segundo pau, onde Lewandowski só teve o trabalho de empurrar para o gol. O terceiro gol do polonês aconteceu após assistência de Eric Garcia, que entrou no lugar de Ferran Torres, que se lesionou logo no começo da partida.

O Alavés pouco criou no primeiro tempo, mas conseguiu marcar no último minuto, com Toni Martinez. O gol, porém, foi anulado por impedimento. O time da casa ainda tentou a reação no início do segundo tempo, quando Toni Martinez acertou a trave de Peña aos 5 minutos. Após a pressão inicial, o Barcelona voltou a controlar o jogo sem se arriscar muito. No meio da segunda etapa, Flick tirou Lamine Yamal, que teve atuação discreta, e colocou Ansu Fati. O técnico também colocou em campo o holandês De Jong, que não disputava uma partida oficial desde abril.

Após a queda para o Osasuna, o Barcelona se reabilitou completamente com triunfos sobre o Young Boys, pela Liga dos Campeões, e Alavés. Na 10ª rodada, o Barcelona recebe o Sevilla no dia 20 de outubro. O Alavés, que está na 12ª posição do Espanhol com 10 pontos, joga com Valladolid no dia 18.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes