Exclusivo: São Paulo tem interesse em Pedro Rocha e Marcos Guilherme

A diretoria são-paulina pretende atender ao pedido de Rogério Ceni e anunciar a contratação de um atacante de velocidade nas próximas semanas

DU CANEPPELE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Rocha, que está emprestado ao Athletico-PR, está na mira do São Paulo



A diretoria do São Paulo pretende atender ao pedido de Rogério Ceni e anunciar a contratação de um atacante de velocidade nas próximas semanas – a janela de transferências no Brasil abre em 18 de julho. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor manifestou interesse em dois jogadores com essa característica: Pedro Rocha e Marcos Guilherme. O primeiro pertence ao Spartak Moscou e está emprestado ao Athletico Paranaense, enquanto o segundo está perto de rescindir o contrato com o Internacional e possui passagem pelo time do Morumbi.

Procurando um velocista desde a temporada passada, o São Paulo perdeu dois jovens com essa qualidade nas últimas semanas. O primeiro foi Marquinhos, atacante de 19 anos vendido ao Arsenal, da Inglaterra, por 3,5 milhões de euros. Já o ponta Caio rompeu o ligamento cruzado anterior e só retornará aos gramados na próxima temporada. Em grave crise financeira, o Tricolor tenta completar o elenco sem fazer grandes investimentos. Desta forma, Pedro Rocha e Marcos Guilherme são possibilidades que se encaixam no orçamento do clube.