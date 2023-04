Bayern de Munique planeja negociar Mané ao fim da temporada, diz TV

Segundo a Sky Sports, incidente com Sané após derrota para o Manchester City teria piorado a situação do senegalês no clube

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH Alto salário e novos planos de Thomas Tuchel também podem facilitar saída do atacante



Considerado um dos principais reforços do Bayern de Munique para a atual temporada, Sadio Mané pode estar de saída do clube. Segundo a Sky Sports, Bayern demonstrou interesse em negociar o senegalês ao fim da atual temporada. Um dos principais problemas seria o alto salário do craque, que ganha mais de 20 milhões de Euros por ano. O novo técnico do clube, Thomas Tuchel, também não teria Mané nos planos para a próxima temporada. Além disso, o relacionamento de Mané com o restante do elenco não seria bom, o que foi visto na derrota do Bayern para o Manchester City na Champions League. Na ocasião, após ficar insatisfeito com a forma com que Leroy Sané falou com ele durante o jogo, Mané desferiu um soco no colega de clube. Segundo o jornal alemão Bild, eles tiveram que ser separados por colegas de vestiário. O jogador foi multado e suspenso pelo Bayern antes do confronto contra o Hoffenheim, pela Bundesliga. Atualmente, o Bayern lidera o Campeonato Alemão com 59 pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund. Já na Champions, o time precisará reverter uma diferença de três gols para ir à semifinal.