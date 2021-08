Bayern de Munique prorroga contrato de Kimmich até junho de 2025

De acordo com a imprensa alemã, o jogador vai receber a partir de agora 23,5 milhões de euros por ano, equivalente a cerca de R$ 148 milhões

Reprodução/Twitter/@FCBayern Bayern de Munique renovou com Joshua Kimmich até 205



O Bayern de Munique anunciou na manhã desta segunda-feira, 23, que prorrogou o contrato de Joshua Kimmich até junho de 2025. Além de estender o vínculo com o clube alemão, que era válido somente até 2023, o meio-campista também recebeu uma valorização salarial. De acordo com a imprensa alemã, o jogador vai receber a partir de agora 23,5 milhões de euros por ano, equivalente a cerca de R$ 148 milhões. “O principal motivo da renovação do meu contrato é que aqui eu posso buscar a minha paixão com alegria todos os dias no Bayern. Tenho uma equipe onde posso alcançar tudo e muitos companheiros de equipe se tornaram amigos de verdade. Foi por isso que comecei a jogar futebol, porque deveria ser divertido. Munique se tornou uma segunda casa”, declarou o atleta, de 26 anos.

Formando nas categorias de base do Stuttgart, Kimmich chamou atenção do RB Leipzig, sendo contratado em 2013. Após duas temporadas no time, ele foi adquirido pelo Bayern de Munique, onde já coleciona 17 títulos. Entre eles, a taça da Liga dos Campeões da Europa (2019/20) e octa do Campeonato Alemão. Ao todo, o polivalente jogador, que pode atuar na lateral-direita e no meio-campo, soma 264 jogos pelo time, com 30 gols marcados. “Ele evoluiu muito conosco e se tornou um jogador de primeira linha”, disse Herbert Hainer, atual presidente do clube, sem esconder a preocupação em manter os talentos no clube. Na última janela de transferências da Europa, o Bayern perdeu o defensor austríaco David Alaba, que acertou com o Real Madrid sem qualquer custo.