Lewandowski decide, Bayern de Munique vence o Dortmund e conquista a Supercopa da Alemanha

EFE/EPA/FRIEDEMANN Robert Lewandowski marcou duas vezes na vitória do Bayern sobre o Borussia pela Supercopa da Alemanha



O Bayern de Munique começou a temporada 2021/2022 com o pé direito nesta terça-feira, 17, ao bater o Borussia Dortmund por 3 a 1, em pleno Signal Iduna Park, e conquistar a Supercopa da Alemanha. Robert Lewandowski, como não poderia ser diferente, brilhou marcando duas vezes. Thomas Muller, outro experiente do Gigante da Baviera, também deixou sua marca. Do lado aurinegro, Marco Reus fez o único gol do time da casa. Com o resultado, os bávaros se isolam como maior vencedor do torneio, com nove taças em sua galeria (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021). O Dortmund, por sua vez, permanece com seis troféus e, agora, com vices.

No duelo de gigantes, as atenções estavam concentradas em Robert Lewandowski e Erling Haaland, dois artilheiros natos e responsáveis por marcas incríveis. Apesar de aparecer menos que o norueguês, o atacante do Bayern de Munique é quem teve mais sucesso. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o polonês aproveitou cruzamento na medida de Gnabry para estufar a rede com uma forte cabeçada. No retorno do intervalo, o Gigante da Baviera continuou mais ligado, ampliando aos 4 minutos com Thomas Muller após cochilo da defesa. O Bourussia, então, reagiu mudando de postura e chegou a descontar com Marco Reus, aos 19 minutos, em um lindo chute de fora da área. O empate, porém, não foi possível graças a Lewa. Já aos 29 minutos, o atual melhor do mundo da Fifa deu jogou um balde de água fria nos aurinegros ao receber de Tolisso e, livre de marcação, bater no canto do goleiro.

Os dois times, agora, concentram suas atenções na segunda rodada do Campeonato Alemão. Buscando reação após empatar em 1 a 1 com o Borussia Monchengladbach, o Bayern de Munique encara o Colônia, no próximo domingo, 22, na Allianz Arena. A ideia do time bávaro é emplacar neste início de competição para facilitar o caminho para o décimo título consecutivo da Bundesliga. Já o Borussia Dortmund, que goleou o Eintracht Frankfurt na estreia, terá pela frente o Freiburg, fora de casa, no sábado, 21.