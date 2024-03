Bayern de Munique é punido pela UEFA e jogará sem torcida

Clube alemão não recorrerá da punição e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Bayern de Munique bateu o Hoffenheim por 3 a 0 em partida válida pelo Campeonato Alemão



O Bayern de Munique foi punido pela UEFA e terá que jogar sem torcida como visitante nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A decisão foi tomada após incidentes envolvendo pirotecnia durante o jogo contra a Lazio, pelas oitavas de final. O clube alemão não recorrerá da punição e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Em comunicado, o Bayern lamentou a punição e destacou a importância do apoio dos torcedores. O CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, ressaltou que a atitude de um pequeno grupo prejudicou a equipe e os demais apoiadores. Apesar disso, a equipe se mostrou confiante em manter o bom desempenho na competição.

Na fase anterior, o Bayern de Munique superou a Lazio com uma vitória por 3 a 0 na Allianz Arena, após perder por 1 a 0 no jogo de ida. Agora, o foco está nas quartas de final da Liga dos Campeões, que acontecerão entre os dias 9 e 17 de abril. Enquanto isso, a equipe segue na disputa do Campeonato Alemão, buscando alcançar o líder Bayer Leverkusen. O próximo desafio do Bayern será contra o lanterna Darmstadt, fora de casa, pela 26ª rodada da Bundesliga. A equipe alemã está determinada a manter o bom desempenho e seguir em busca de títulos tanto na competição nacional quanto na Liga dos Campeões.

