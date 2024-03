Sport é punido com oito jogos de portões fechados após ataque ao ônibus do Fortaleza

Clube pernambucano também terá que arcar com uma multa de R$ 80 mil e não poderá ter torcida visitante durante o mesmo período

O Sport foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com oito jogos de portões fechados após o ataque ao ônibus do Fortaleza no último dia 22. A decisão foi tomada pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em um julgamento realizado nesta terça-feira. Além dos jogos sem torcida, o clube pernambucano também terá que arcar com uma multa de R$ 80 mil e não poderá ter torcida visitante durante o mesmo período. A punição foi baseada no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e poderia chegar a dez jogos com portões fechados. No entanto, o relator Diogo Maia sugeriu oito partidas, decisão que foi acompanhada pelos demais auditores de forma unânime. Ainda cabe recurso no Pleno do STJD em relação à decisão.

No julgamento estiveram presentes representantes do Sport, como o vice-presidente jurídico e o diretor jurídico, além do presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Membros da diretoria do Fortaleza e da Federação Cearense de Futebol também participaram da sessão. O ataque ao ônibus do Fortaleza foi considerado pelo Sport como um “ataque planejado por uma organização criminosa”. O incidente ocorreu na madrugada do dia 22 de fevereiro, quando o ônibus da delegação do Fortaleza foi alvo de pedras e bombas ao deixar a Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos, sendo que o lateral Escobar foi o mais gravemente atingido, com um pedaço de estilhaço na cabeça. Até o momento, ninguém foi preso em relação ao ataque. O Fortaleza, em protesto, entrou em campo com uma camisa estampada com marcas de sangue como forma de cobrar por justiça.

