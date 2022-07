Presidente do Barcelona confirma conversa ‘sobre mercado’ com empresário de Cristiano Ronaldo

No começo da semana, o jornal espanhol ‘AS’ já havia informado que o Barça estava interessado em contar com o futebol do português

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo comemorando durante vitória do Manchester United sobre o Brentford



Joan Laporta, atual presidente do Barcelona, confirmou nesta quarta-feira, 6, que jantou com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo. O mandatário do clube catalão, no entanto, não deixou claro se o astro do Manchester United foi o motivo da conversa com o agente. “Tive um encontro na segunda-feira com Jorge Mendes, e nós conversamos sobre o mercado em geral. Não vou comentar sobre jogadores que ele me ofereceu na reunião, mas sempre é interessante conversar com ele para saber como estão alguns nomes. Cristiano? Não vou falar de ninguém em nenhum sentido, para não ser mal interpretado. Todos merecem respeito”, limitou-se o dirigente, em apresentação do volante Franck Kessié, contratado após o fim de seu contrato com o Milan.

No começo da semana, o jornal espanhol “AS” informou que o Barcelona estava interessado em contar com o futebol do português, que tem vínculo com o Manchester United até junho do ano que vem. De acordo com a imprensa britânica, no entanto, Cristiano Ronaldo quer deixar o clube nas próximas semanas, para voltar a disputar a Liga dos Campeões da Europa. Os rumores de sua saída, inclusive, aumentaram nesta semana após o astro não se apresentar nos três treinos de pré-temporada dos “Diabos Vermelhos” – o atacante alegou que sua ausência deve-se a “motivos pessoais”. Além do Barça, outros gigantes da Europa estariam interessados no veterano, como Chelsea, Bayern de Munique e Roma.