Bayern de Munique vence o Hertha Berlin antes de embarcar para o Mundial de Clubes

Mesmo jogando com os seus principais jogadores e enfrentando uma equipe que luta contra o rebaixamento, o Gigante da Baviera não teve vida fácil no confronto válido pelo Campeonato Alemão

EFE/EPA/Boris Streubel O Bayern de Munique venceu o Hertha Berlin por 1 a 0 antes de embarcar para o Mundial de Clubes



O Bayern de Munique venceu o Hertha Berlin por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, 5, fora de casa, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o Gigante da Baviera dispara na liderança da Bundesliga, abrindo dez pontos de vantagem para o segundo colocado RB Leipzig, que vai a campo neste final de semana. Agora, o time comandado por Hans Flick embarca para o Catar para disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

Mesmo jogando com os seus principais jogadores e enfrentando uma equipe que luta contra o rebaixamento, o Bayern de Munique não teve vida fácil e viu o seu goleiro, Manuel Neuer, praticar algumas defesas complicadas no começo do embate. Para dificultar ainda mais a vida do todo poderoso alemão, o atacante Robert Lewandowski, artilheiro do time na temporada e atual melhor do mundo da Fifa, desperdiçou um pênalti no início da partida, aos 10 minutos, quando parou no goleiro adversário. Ainda assim, o Gigante da Baviera abriu o placar com Coman, aos 21 minutos – o atacante recebeu na entrada da área, bateu e contou com um desvio no adversário para encobrir o goleiro.

Sob forte nevasca, o Bayern voltou um pouco mais animado para a segunda etapa, criando duas chances claras com Gnabry. O ritmo, no entanto, logo caiu e Neuer precisou fazer bela intervenção em batida cruzada de Guendouzi. Querendo liquidar o confronto, o treinador da equipe de Munique ainda lançou Douglas Costa, Tolisso e Chuopo-Moting. Quem teve a melhor oportunidade, entretanto, foi o Hertha, que viu o brasileiro Matheus Cunha avançar com liberdade, sair na cara do gol e dar uma cavadinha para fora, perdendo uma chance incrível de empatar.

No embate válido pela Bundesliga, o Bayern atuou com o seu time titular, que também deverá ser utilizado no Mundial de Clubes, com Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Lucas Hernández; Kimmich; Sané, Muller, Gnabry e Coman; Lewandowski. O conjunto alemão estreia na competição da Fifa na próxima segunda-feira, 8, quando mede forças com o Al Ahly, do Egito. Se avançar, o adversário da final sairá entre o vencedor de Palmeiras e Tigres (México).