Vampeta fala como Palmeiras pode bater Tigres e Bayern para ganhar o Mundial de Clubes

O Verdão estreia no torneio da Fifa no próximo domingo, 7, quando pega o time mexicano na semifinal

Montagem sobre fotos/DUDU MACEDO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/Tigres Vampeta analisou a dificuldade dos adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes



O Palmeiras está no Catar para disputar o Mundial de Clubes e tentar acabar com a principal provocação dos rivais. O primeiro compromisso do Verdão está marcado para este domingo, 7, quando enfrenta o Tigres (México), na semifinal do torneio da Fifa. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta afirmou que o time de Abel Ferreira poderá chegar à final se conseguir explorar a lentidão do time mexicano.

“Pelo o que eu vi do time do Tigres, é uma equipe bem pesada, mas boa na jogada aérea. Acho que não vai ser um problema porque o Palmeiras tem bons jogadores pelo alto, como Luan, Gustavo Gómez e Luiz Adriano. Dá tranquilo para o Palmeiras passar porque tem jogadores velozes, como Rony, Raphael Veiga, Veron… dá para usar essa arma toda contra um meio-campo pesado. É só ter atenção na bola parada porque o Gignac é perigoso. É um jogador que gosta de abrir espaço também, tem boa movimentação”, comentou o Velho Vamp.

Se bater o time norte-americano, o Palmeiras terá pela frente o vencedor de Bayern de Munique x Al Ahli (Egito) na decisão que está marcado para quinta-feira, 11. Projetando uma final contra o Gigante da Baviera, Vampera afirmou que o Alviverde pode, sim, retornar ao Brasil com a taça. “Tem muita chance. O Palmeiras tem jogadores experientes, como Luiz Adriano e Felipe Melo, que jogaram fora do Brasil. Tem Gustavo Gómez e Viña, jogadores de seleção. Então, isso tudo conta. E é time brasileiro! Os europeus também respeitam a gente lá fora”, analisou.

