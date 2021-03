Bayern multa atacante em R$ 335 mil por não usar carro da patrocinadora 

Philippe Coutinho, atualmente no Barcelona, e os zagueiros Jérôme Boateng e Niklas Sule também já foram punidos por não usar o veículo da Audi

Reprodução/ Twitter UEFA Champions League Coman, camisa 29, foi multado pelo Bayern de Munique



O Bayern de Munique decidiu multar o atacante Kingsley Coman em 50 mil euros (na cotação atual, cerca de R$ 335 mil) por comparecer ao treinamento com um carro da Audi, patrocinadora e dona de parte das ações do Gigante da Baviera. De acordo com o jornal “Bild”, o francês apareceu nas instalações do clube alemão, nesta segunda-feira, 15, com um veículo da Mercedes e acabou sendo barrado na portaria, precisando estacionar o seu automóvel na rua.

Esta não é a primeira vez que o Bayern de Munique pune um de seus atletas por não usar o carro da patrocinadora. O brasileiro Philippe Coutinho, atualmente no Barcelona, e os zagueiros Jérôme Boateng e Niklas Sule também já foram multados por não usar o carro da Audi – vale lembrar que a empresa presenteia todo o elenco bávaro no começo da temporada. Patrocinadora do Bayern de Munique desde 2002, a Audi e o clube bávaro estenderam a parceria, que a principio terminava em 2025, até junho de 2029. O valor do contrato foi de 500 milhões de euros.