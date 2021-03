Presidente do PSG abre o jogo sobre renovação com Neymar e Mbappé

Nasser Al-Khelaifi também exaltou o Paris Saint-Germain após a classificação diante do Barcelona para as quartas de final da Liga dos Campeões

Divulgação/PSG Neymar e Mbappé comemoram gol com a camisa do PSG



O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se manifestou sobre a renovação com os atacantes Neymar e Kylian Mbappé – ambos tem contrato somente até junho de 2022. Logo após o time parisiense eliminar o Barcelona nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa, na noite da última quarta-feira, 10, no Parque dos Príncipes, o mandatário não só demonstrou otimismo, mas cravou que a dupla permanecerá na capital francesa.

“Neymar e Mbappé são do Paris Saint-Germain e continuarão sendo do clube”, respondeu Nasser Al-Khelaifi, que também exaltou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões após o empate em 1 a 1 com o Barcelona – na partida de ida, o PSG venceu por 4 a 1. “É um orgulho estar nas quartas de final. Com isso, eu já esqueci o que aconteceu há quatro anos”, comemorou o presidente, recordando a eliminação da equipe para o Barça em 2017 com uma derrota por 6 a 1 no Camp Nou.

Agora, o Paris Saint-Germain se junta a Liverpool, Porto e Borussia Dortmund como classificados para a próxima fase do principal torneio entre clubes da Europa. Os outros quatro confrontos (Bayern de Munique x Lazio, Atlético de Madrid x Chelsea, Real Madrid x Atalanta e Manchester City x Borussia Monchencgladbach) acontecerão na semana que vem.